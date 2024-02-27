Промышленный технопарк построят на юго-востоке Москвы

Проект предусматривает также озеленение территории

В московском районе Люблино (ЮВАО) появится новый промышленный технопарк площадью 13,5 тыс. кв. м. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Земельный участок, выделенный под технопарк, находится по адресу: ул. Ставропольская, вл. 37 – 41. В Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уже внесены все изменения, необходимые для возведения объекта.

"Площадь нового производственного комплекса составит 13,5 тыс. кв.м. Резиденты смогут на его территории разместить легкую, целлюлозно-бумажную, электронную и строительную промышленность",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Помимо производственных помещений, на участке оборудуют парковочные места для грузовых машин и автомобилей будущих сотрудников, сделают удобный заезд на территорию и обязательно проведут озеленение.

В настоящее время в столице уже действуют 48 технопарков разной направленности: от легкой промышленности до микроэлектроники и фармацевтики. Зачастую под производственные мощности оттают пустующие территории и бывшие промзоны.

"Наша задача – подобрать нужный и востребованный функционал для таких территорий, чтобы их использование отвечало интересам москвичей и было выгодным для бизнеса", – пояснила глава Москомархитектуры.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве современного логистического комплекса в Новой Москве.