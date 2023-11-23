Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности
Фото: АГН Москва
Льготы позволят снизить налоговую нагрузку для промышленных технопарков до 25%

У компаний в сфере обрабатывающего производства есть возможность получить статус промышленного технопарка при соблюдении ряда условий. Правительство Москвы обозначило критерии для присвоения соответствующего статуса (исключение составили табачные компании), постановление с утверждением  условий было подписано мэром Сергеем Собяниным.

Так, как и для специализированных территорий, для промышленных технопарков обязательно соответствие требованиям рационального использования земли. Не менее 70% объектов капстроительства необходимо задействовать в экономической сфере, которая относится исключительно к обрабатывающему производству. Иными словами, речь идет о целевом использовании земли.

При этом плотность застройки должна составлять не менее 8 тыс. квадратов на гектар. Еще один из критериев – инвестирование в создание или модернизацию производства в размере от 57,4 млн рублей на гектар площади за последнее пятилетие. С полным списком можно ознакомиться на портале mos.ru.

В случае соответствия всем критериям промышленные технопарки смогут рассчитывать на снижение общей нагрузки по региональным налогам до 25%.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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