Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

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У компаний в сфере обрабатывающего производства есть возможность получить статус промышленного технопарка при соблюдении ряда условий. Правительство Москвы обозначило критерии для присвоения соответствующего статуса (исключение составили табачные компании), постановление с утверждением условий было подписано мэром Сергеем Собяниным.
Так, как и для специализированных территорий, для промышленных технопарков обязательно соответствие требованиям рационального использования земли. Не менее 70% объектов капстроительства необходимо задействовать в экономической сфере, которая относится исключительно к обрабатывающему производству. Иными словами, речь идет о целевом использовании земли.
При этом плотность застройки должна составлять не менее 8 тыс. квадратов на гектар. Еще один из критериев – инвестирование в создание или модернизацию производства в размере от 57,4 млн рублей на гектар площади за последнее пятилетие. С полным списком можно ознакомиться на портале mos.ru.
В случае соответствия всем критериям промышленные технопарки смогут рассчитывать на снижение общей нагрузки по региональным налогам до 25%.
Сможете ли вы справиться со всеми?
Есть несколько способов справиться с предстоящим явлением