Детский сад с игровой площадкой на крыше откроют на юге Москвы

Здание уже построено, осталось завершить отделочные работы

В Даниловском районе Москвы (ЮАО) скоро откроется необычный детский сад. По задумке проектировщиков, крыша здания будет эксплуатируемым пространством – там дети смогут гулять и играть. Все меры безопасности предусмотрены, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Одноэтажное здание площадью порядка 900 кв.м рассчитано 95 детей в возрасте от двух до семи лет. Оригинальным решением этого объекта станет эксплуатируемая кровля. Здесь появится плэйхаб, где игровая зона займет 327 кв.м",

– рассказал Андрей Бочкарев. Безопасность детей будет обеспечивать установленное по периметру игрового пространства ограждение из прозрачного триплекса высотой 2,4 метра.

Детский сад строится на ул. Автозаводская, уч. 26/1 (ЮАО). В настоящее время здание уже возведено, утепление внешних стен выполнено. Остались отделочные работы и благоустройство игровых зон. Планируется, что к осени соцобъект будет готов полностью.

В целом, по словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики города.

"Обеспеченность жилой застройки социальной инфраструктурой, пожалуй, один из ключевых вопросов, которые больше всего волнуют горожан. Мы особенно тщательно рассматриваем социальные обязательства застройщика при выдаче разрешения на строительство",

– подчеркнула Юлиана Княжевская. Сейчас в Москве на одну тысячу жителей должно быть 105–124 места в общеобразовательных школах и 46–63 места в детских садах. Точная цифра зависит от конкретного района. При этом нормативы регулярно пересматриваются, чтобы соответствовать текущей ситуации.

Как отмечает первый заместитель директора – главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков, формирование качественной среды подразумевает активное строительство социальных объектов в шаговой доступности от жилой застройки. Поэтому Москва уделяет этому вопросу особое внимание.

"Город интенсивно реализует программы по развитию социальной инфраструктуры: строит новые, современные объекты образования, реконструирует существующие, делает качественное благоустройство на их территориях. С каждым годом эти объекты становятся все более адаптивными к запросам времени и современным тенденциям", – заявил Артем Дедков.

Также в центре столицы в Климентовском переулке до 25 февраля включительно проходит фотовыставка "Город для жизни", посвященная ключевым проектам, которые были реализованы для создания комфортных условий жизни горожан. Генеральный партнер – ГБУ "ГлавАПУ".

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, как продвигается строительство общественного комплекса со школой искусств в Сосенском поселении.