Бочкарев: в Даниловском районе появился "Затерянный город"

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В Даниловском районе ЮАО Москвы появился "Затерянный город". Такое название получило дворовое пространство по адресу: проспект Лихачева, д. 22, преобразившееся после благоустройства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Искусственные холмы, лабиринт, игровая конструкция "Паутина", малые архитектурные формы, качели, лавочки – все это появилось на территории жилого комплекса на проспекте Лихачева в рамках второй очереди строительства жилого проекта Nagatino i-Land. Девелопером там выступает Группа "Эталон".
Во дворе высадили деревья и кустарники, саму же игровыу площадку функционально разбили на несколько зон, чтобы там было комфортно, безопасно и интересно гулять ребятишкам разного возраста.
"Рисунки дорожек имитируют разломы земной коры, а рельеф напоминает древнее поселение, затерянное в джунглях. Линии детских площадок складываются в старинные петроглифы",
– поделился деталями Андрей Бочкарев.
Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сегодня городское планирование подразумевает не только строительство домов с красивыми фасадами и максимально продуманной полезной площадью, но и сбалансированное развитие общественного пространства, чтобы люди имели возможность отдыхать, развлекаться и работать недалеко от своего места проживания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился усилить работу по благоустройству районов.
По крайней мере, на Балканах