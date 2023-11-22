Бочкарев: в Даниловском районе появился "Затерянный город"

Бочкарев: в Даниловском районе появился "Затерянный город"
Фото: пресс-служба
Игровая площадка разделена на несколько зон активности

В Даниловском районе ЮАО Москвы появился "Затерянный город". Такое название получило дворовое пространство по адресу: проспект Лихачева, д. 22, преобразившееся после благоустройства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Искусственные холмы, лабиринт, игровая конструкция "Паутина", малые архитектурные формы, качели, лавочки – все это появилось на территории жилого комплекса на проспекте Лихачева в рамках второй очереди строительства жилого проекта Nagatino i-Land. Девелопером там выступает Группа "Эталон".

Во дворе высадили деревья и кустарники, саму же игровыу площадку функционально разбили на несколько зон, чтобы там было комфортно, безопасно и интересно гулять ребятишкам разного возраста.

"Рисунки дорожек имитируют разломы земной коры, а рельеф напоминает древнее поселение, затерянное в джунглях. Линии детских площадок складываются в старинные петроглифы",

– поделился деталями Андрей Бочкарев.

Фото: пресс-служба

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сегодня городское планирование подразумевает не только строительство домов с красивыми фасадами и максимально продуманной полезной площадью, но и сбалансированное развитие общественного пространства, чтобы люди имели возможность отдыхать, развлекаться и работать недалеко от своего места проживания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился усилить работу по благоустройству районов.

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