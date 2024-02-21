Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства общественного комплекса со школой искусств в Сосенском поселении

Реализация проекта продвинулась на четверть

Готовность общественного комплекса со школой искусств на территории Сосенского поселения Новомосковского административного округа столицы достигла 23%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Объект возводится по адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка, уч.21. Общая площадь комплекса составит 6,7 тыс. кв. м, сообщил глава Стройкомплекса. Один из строящихся корпусов предназначен для школы искусств, в другом разместится деловой центр.

Проект здания для школы искусств предусматривает переменную этажность – от 3 до 5 этажей. Здесь будут оборудованы залы и кабинеты для творческих занятий всевозможных направлений, в том числе медиацентр, музыкальные кабинеты, студия живописи и рисунка, студия керамики с помещением для обжига, танцевальная студия, зрительный зал с гримерной и техническим центром, помещение для занятий кулинарией, а также служебные и технические помещения, поделился подробностями руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Административное здание будет восьмиэтажным. Там предусмотрены конференц-зал, комната для переговоров, кабинеты, офисное пространство открытого типа, кафе, а в вестибюле разместится стойка ресепшна.

"Комплекс планируется к вводу в эксплуатацию без отделки и оборудования. Возведение и отделка внутренних стен и перегородок будут выполнены арендатором помещений",

– уточнил Сергей Лёвкин.

Ранее сообщалось о строительстве станции метро "Потапово", которая особенно важна для жителей поселений Сосенское, Воскресенское и Щербинки.