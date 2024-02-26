Возле филиала Курчатовской школы благоустроят территорию

На площади 8 тыс. кв. м появятся игровые зоны, стадион, амфитеатр

Территорию вокруг филиала Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево озеленят и благоустроят так, чтобы школьники могли проводить больше времени на свежем воздухе. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Филиал Курчатовской школы на 815 мест возводится на территории жилого комплекса City Bay по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 93-97. Девелопером является компания MR Group.

"Территория школы составляет 1,5 га вместе со зданием. Проект реализует инвестор на собственные средства. После ввода в эксплуатацию в 2026 году социальный объект передадут городу",

– сообщил Андрей Бочкарев. Школа будет пятиэтажной. Изюминкой здания станет кровля, где планируется создать не только видовую площадку, но и учебные зоны для проведения уроков под открытым небом.

Территория вокруг школы тоже будет благоустроена по индивидуальному проекту. На перепаде высот построят амфитеатр. Кроме этого, там установят трибуны, откуда можно будет наблюдать за соревнованиями на обустроенном футбольном поле, беговой дорожке длиной 200 м, площадке для игры в баскетбол и волейбол. В зимнее время на стадионе можно будет прокладывать лыжню. Установят на площадке и другое оборудование – рукоход, брусья, турники, скамьи для пресса. Таким образом, на территории 8 тыс. кв. м около школы создадут спортивное ядро, чтобы ученикам было доступно максимальное количество легкоатлетических дисциплин на свежем воздухе, отметил Андрей Бочкарев.

ЖК City Bay возводится на берегу Спасского затона Москвы-реки. На площади 11 га предусмотрено строительство 34 жилых корпуса. Восемь из них уже сданы в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что проекты новых жилых комплексов включают строительство школ, детских садов и другой социальной инфраструктуры.

О том, какой необычный детский садик появится скоро на юге Москвы, "Утро.ру" рассказывало ранее.