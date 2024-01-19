Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке
Фото: t.me/mos_sobyanin
Здание оборудовано специализированными и универсальными кабинетами, мастерскими и ИТ-полигоном

В Щербинках открылась новая школа для детей 1-7 классов. Здесь имеется все необходимое: общеобразовательное учреждение располагает специализированными и универсальными кабинетами, информационным центром с медиатекой, актовым и спортивным залом, оборудованными мастерскими и местом для шахматного кружка – а также ИТ-полигоном, указал Сергей Собянин.

В соседнем Рязановском также строят новую школу из четырех блоков. Здесь появится безопасное и уютное пространство для 1200 школьников. Здание откроет двери для учеников в сентябре 2024 года.

Оба района динамично развиваются. Здесь проживает от 88 тысяч москвичей, из которых очень много молодых семей. Поселения активно застраивают новым жильем. Поэтому крайне важно уделить внимание транспортной и социальной инфраструктуре территорий.

Только за последние несколько лет, отметил Собянин, в Щербинке и Рязановском появилась детско-взрослая поликлиника, построили одиннадцать школ и детсадов, достраивают крытую ледовую арену. Завершается программа строительства пожарных депо – здание уже практически готово. Открытие запланировано на 2024-й год.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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