В Москве построят более 50 школ и детсадов в 2024 году

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Столица активно реализует программу строительства объектов, предназначенных для образовательных учреждений. В 2024 году возведено уже пять зданий школ и детских садов на 1,2 тысячи мест. А до конца текущего года планируется завершить строительство еще 53 образовательных объектов.
Ожидается, что 24 новых школы и 29 детских садиков будут посещать более 25 тысяч ребятишек. Большая часть из этих объектов появится в новых жилых кварталах. При этом почти половину из них возведут инвесторы в рамках своих проектов жилой застройки.
Такой подход, с одной стороны, повышает коммерческую привлекательность строящихся ЖК, а с другой, отвечают общему курсу Москвы на формирование максимально комфортной для населения городской среды.
В уже сформированных городских районах также предусмотрено строительство новых зданий школ, детсадов, других образовательных учреждений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии новой школы в Щербинке.
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