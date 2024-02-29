В Москве оказывают всестороннюю помощь семьям с детьми

В Москве оказывают всестороннюю помощь семьям с детьми
Фото: Любимов Андрей/ АГН Москва
Для многодетных и приемных родителей в столице разработаны комплексные меры поддержки

Нынешний 2024 год объявлен в России Годом семьи. Это значит, что в Москве, как и в других регионах страны, будут усовершенствованы меры социальной поддержки разных поколений граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

В настоящее время в Москве уже действуют различные комплексные и адресные меры поддержки, в том числе для многодетных семей, для детей с особенностями развития, для приемных родителей. Разработаны программы помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, родственникам участников спецоперации. Отдельные меры поддержки предусмотрены для граждан старшего поколения, для начинающих предпринимателей, открывающих собственное дело, для горожан, находящихся в поиске работы.

29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию объявил о начале реализации нового национального проекта "Семья".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние 10 лет в столице стало в три раза больше многодетных семей.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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