Собянин рассказал, как город поддерживает социально ориентированные НКО

В Москве работает порядка 30 тысяч некоммерческих организаций

27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО), основная цель которых заключается в поддержке населения – оказание помощи нуждающимся и инвалидам, забота об окружающей среде и животных.

Как указал Сергей Собянин, в российской столице работает порядка 30 тысяч некоммерческих организаций, более трети из которых являются социально ориентированными. Они получают от города финансовую, имущественную и информационную поддержку. Такие НКО также могут воспользоваться бесплатными услугами коворкинг-центров, поддержкой Москвы в проведении мероприятий и получением грантов от правительства и мэра города на реализацию добрых инициатив.

С 2002 года Москва в рамках Конкурса грантов смогла оказать поддержку более 3,2 тыс. инициатив социальной направленности, в которых приняли участие 9 миллионов человек. А за пятилетний период реализации программы "Москва – добрый город" 548 некоммерческих организаций получили от столицы 2 миллиарда рублей.

Весной 2023 года, продолжил Собянин, 42 НКО, оказывающих помощь участникам специальной операции и их семьям, направили в качестве дополнительной помощи 90 миллионов рублей.

Для некоммерческих организаций в Москве выделяются помещения для работы на трехлетний срок. Договор можно продлить. А в окружных коворкинг-центрах они могут воспользоваться пространством для проведения мероприятий и индивидуальными рабочими местами. В распоряжении НКО также комнаты для переговоров.