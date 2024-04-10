На МСД установлены монолитные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе

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Строительство эстакады над Симферопольским шоссе идет полным ходом. Монолитные конструкции сооружения уже готовы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Речь об эстакаде на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Она пройдет на высоте около пяти метров над Симферопольским шоссе и обеспечит левоповоротный съезд автомобилей с МСД.
"Сооружение эстакады велось очередями. Движение автотранспорта по пересекаемому Симферопольскому шоссе осуществлялось по временной схеме и не прерывалось в течение всего периода производства работ",
– подчеркнул Андрей Бочкарев.
Эстакада держится на девяти монолитных опорах. Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, пролетные строения с первой по шестую опоры выполнены из сборных железобетонных балок, а с шестой по девятую – из металлических коробчатых балок с железобетонной плитой. Чтобы металлоконструкции служили долго – а гарантированный срок службы составляет не менее 15 лет – их покрывают специальными лакокрасочными материалами.
"В настоящий момент ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты поверхности и устройству оклеечной гидроизоляции. (…) На этапе подготовки специалисты удаляют с металлических поверхностей следы загрязнения, окалину, химический налет, проводят абразивную чистку",
– рассказал Юрий Кравцов. Железобетонные опоры и пролетные строения покрасят вододисперсными акриловыми красками со сроком службы также не менее 15 лет.
Напомним, МСД – это бессветофорная магистраль протяженностью 68 км. Она проходит с севера на юг столицы и позволяет автомобилистам значительно экономить время в пути.
Проект МСД является частью одной из важнейших и успешных градостроительных инициатив города – программы развития транспортной инфраструктуры. По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, даже те москвичи, которые сначала негативно воспринимали некоторые этапы программы, такие как выделение пешеходных улиц и сужение проезжей части, сейчас уже положительно оценивают проделанную работу. "Горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы", – отмечает Евгений Михайленко. Он убежден, что многие решения, применяемые в Москве, могут быть эффективно использованы и в других регионах страны.
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