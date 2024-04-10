На МСД установлены монолитные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе

Съезд позволит автомобилистам выбирать выбирать еще более удобные маршруты движения

Строительство эстакады над Симферопольским шоссе идет полным ходом. Монолитные конструкции сооружения уже готовы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Речь об эстакаде на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Она пройдет на высоте около пяти метров над Симферопольским шоссе и обеспечит левоповоротный съезд автомобилей с МСД.

"Сооружение эстакады велось очередями. Движение автотранспорта по пересекаемому Симферопольскому шоссе осуществлялось по временной схеме и не прерывалось в течение всего периода производства работ",

– подчеркнул Андрей Бочкарев.

Эстакада держится на девяти монолитных опорах. Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, пролетные строения с первой по шестую опоры выполнены из сборных железобетонных балок, а с шестой по девятую – из металлических коробчатых балок с железобетонной плитой. Чтобы металлоконструкции служили долго – а гарантированный срок службы составляет не менее 15 лет – их покрывают специальными лакокрасочными материалами.

"В настоящий момент ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты поверхности и устройству оклеечной гидроизоляции. (…) На этапе подготовки специалисты удаляют с металлических поверхностей следы загрязнения, окалину, химический налет, проводят абразивную чистку",

– рассказал Юрий Кравцов. Железобетонные опоры и пролетные строения покрасят вододисперсными акриловыми красками со сроком службы также не менее 15 лет.

Напомним, МСД – это бессветофорная магистраль протяженностью 68 км. Она проходит с севера на юг столицы и позволяет автомобилистам значительно экономить время в пути.

Проект МСД является частью одной из важнейших и успешных градостроительных инициатив города – программы развития транспортной инфраструктуры. По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, даже те москвичи, которые сначала негативно воспринимали некоторые этапы программы, такие как выделение пешеходных улиц и сужение проезжей части, сейчас уже положительно оценивают проделанную работу. "Горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы", – отмечает Евгений Михайленко. Он убежден, что многие решения, применяемые в Москве, могут быть эффективно использованы и в других регионах страны.