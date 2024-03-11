На севере Москвы скоро появится общегородская магистраль

Ленинградское шоссе свяжут с Московским скоростным диаметром

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) на севере столицы получит связку с Ленинградским шоссе. Для этого потребуется создать дорожную сеть общей протяженностью около 17 км. Подробности рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Москва придерживается самых высоких стандартов во всех сферах, уделяя строительству дорог особое внимание. Вскоре на севере столицы появится магистраль общегородского значения, а прилегающая к ней улично-дорожная сеть будет реконструирована",

– сообщила Юлиана Княжевская. По ее словам, протяженность намеченной к строительству и реконструкции улично-дорожной сети составит примерно 17,15 км. При этом утвержденный проект планировки территории охватывает площадь 177,90 га. В том числе предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности и эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ и не подлежат переустройству, пояснила глава Москомархитектуры.

Ранее стало известно, что в ТиНАО построят дополнительный выезд на Киевское шоссе до конца 2024 года.