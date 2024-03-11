На севере Москвы скоро появится общегородская магистраль

На севере Москвы скоро появится общегородская магистраль
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Ленинградское шоссе свяжут с Московским скоростным диаметром

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) на севере столицы получит связку с Ленинградским шоссе. Для этого потребуется создать дорожную сеть общей протяженностью около 17 км. Подробности рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.  

"Москва придерживается самых высоких стандартов во всех сферах, уделяя строительству дорог особое внимание. Вскоре на севере столицы появится магистраль общегородского значения, а прилегающая к ней улично-дорожная сеть будет реконструирована",

– сообщила Юлиана Княжевская. По ее словам, протяженность намеченной к строительству и реконструкции улично-дорожной сети составит примерно 17,15 км. При этом утвержденный проект планировки территории охватывает площадь 177,90 га.  В том числе предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности и эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ и не подлежат переустройству, пояснила глава Москомархитектуры.

Ранее стало известно, что в ТиНАО построят дополнительный выезд на Киевское шоссе до конца 2024 года.

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