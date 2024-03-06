В ТиНАО построят дополнительный выезд на Киевское шоссе

В ТиНАО построят дополнительный выезд на Киевское шоссе
Фото: инвестиционная группа «Абсолют»
Участок дороги откроют для автомобилистов до конца 2024 года

Строительство участка четырехполосной дороги с двусторонним движением в городе Московский планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Данный участок дороги является частью проекта автомагистрали от трассы М-3 до деревни Ямонтово.

"Этот участок обеспечит дополнительный выезд из формируемого сегодня жилого квартала с улицы Филатов луг на Киевское шоссе и от домов, расположенных вдоль Проектируемого проезда №7030",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Строительство участка ведется за счет инвестора. Данный объект входит в состав жилого комплекса "Первый Московский", девелопером которого выступает инвестиционная группа "Абсолют". Дополнительный выезд на Киевское шоссе позволит сократить путь жителей к социально значимым объектам и улучшит транспортную инфраструктуру микрорайона в целом.

"Создание для жителей новостроек удобной дорожной инфраструктуры – один из основных принципов застройки, которого придерживается столичное правительство. Именно транспортная доступность является важным фактором развития качественной городской среды на новых развивающихся территориях", – подчеркнула Юлиана Княжевская.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе масштабной реконструкции торгово-развлекательного центра "Мега Теплый Стан", которая должна закончиться в 2024 году.  

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