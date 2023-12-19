Берега реки Сосенка в Новой Москве свяжет пешеходный мост – Бочкарев

Жителям района Прокшино станет проще добираться до метро

Через реку Сосенка и пруд Дальний в Новой Москве перекинут пешеходный мост. Он свяжет жилой квартал и деловой комплекс и станет замечательным местом для прогулок и встреч в районе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Помимо связи жилой и деловой частей района Прокшино, жители получат безопасный пешеходный маршрут до одноименной станции Сокольнической линии метро",

– добавил Андрей Бочкарев.

Длина моста составит 197 м, ширина – 4,5 м, высота над поверхностью воды – почти 5 метров. Выполнен он будет в форме волнообразной дуги, прикрытой сверху прозрачным навесом. На колоннах закрепят декоративные светильники. Отделку пешеходной зоны выполнят из древесно-полимерного композита "под дерево".

В центре моста сделают смотровые площадки. Перед мостом со стороны жилого квартала обустроят территорию для прогулок и отдыха, а со стороны бизнес-комплекса разобьют парк.

Строить мост будет девелопер ГК "А101", который также возводит жилой район и бизнес-квартал "Прокшино". Сейчас уже введено в эксплуатацию 12 жилых домов, строится еще 28, а также школа на 1275 учеников и детский сад на 350 воспитанников.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, когда в Кузьминках откроется новый торговый центр с гастропространством.