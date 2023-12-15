Для Черкизовского мясокомбината построили два новых корпуса – Бочкарев

Реализация проекта позволит предприятию увеличить выпуск продукции

Два новых производственных корпуса построили в районе Метрогородок на востоке столицы для Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки",

– уточнил Андрей Бочкарев. Он особо подчеркнул, что в новых цехах и кабинетах, где люди трудятся круглосуточно, предусмотрено естественное освещение.

Работы на одном из старейших московских мясокомбинатов проводились в рамках масштабного инвестиционного проекта. По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, реализация проекта позволит предприятию снизить затраты на услуги по логистике и ремонту, а вырученные деньги пойдут на развитие производства и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Ранее стало известно, что в ТиНАО построят Центр инноваций и импортозамещения.