Для Черкизовского мясокомбината построили два новых корпуса – Бочкарев

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Два новых производственных корпуса построили в районе Метрогородок на востоке столицы для Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки",
– уточнил Андрей Бочкарев. Он особо подчеркнул, что в новых цехах и кабинетах, где люди трудятся круглосуточно, предусмотрено естественное освещение.
Работы на одном из старейших московских мясокомбинатов проводились в рамках масштабного инвестиционного проекта. По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, реализация проекта позволит предприятию снизить затраты на услуги по логистике и ремонту, а вырученные деньги пойдут на развитие производства и увеличение объемов выпускаемой продукции.
Ранее стало известно, что в ТиНАО построят Центр инноваций и импортозамещения.
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