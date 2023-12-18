Торговый центр с гастрономическим пространством откроется весной в Кузьминках – Бочкарев

Большой новый ТЦ уже почти достроен

Завершение строительства торгового центра в столичном районе Кузьминки (ЮВАО) запланировано на 1 квартал 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Торговый комплекс площадью 70 тысяч кв. м возводится по адресу: ул. Зеленодольская, д. 42. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 94%, так что в начале следующего года все строительные работы должны быть завершены, открытие ТЦ ожидается к весне.

Как рассказал Андрей Бочкарев, в трехэтажном здании предусмотрено 170 помещений. Здесь будет супермаркет, магазины товаров для дома, одежды, детских вещей и игрушек, центры развлечений, а также гастрономическое пространство для десятков кафе и ресторанов.

Территорию вокруг ТЦ тоже благоустроят: высадят деревья и кустарники, обустроят цветники, установят лавочки и оборудуют велопарковки.

Девелопером торгового центра "Кузьминки Молл" выступает компания Mall Management Group.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, город уделяет особое значение строительству объектов деловой активности в отдаленных от центра районах. Когда в шаговой доступности от жилья появляются рабочие места, точки оказания услуг и другие полезные сервисы, качество жизни москвичей повышается. Поэтому градостроительная политика столицы направлена на стимулирование инвесторов к созданию таких объектов.

Ранее стало известно, что в Москве построили два новых корпуса для Черкизовского мясокомбината.