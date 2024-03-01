На фотографиях запечатлены этапы строительных работ и уникальные интерьеры новых станций

Фотовыставка, посвященная годовщине начала кругового движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, открылась на Чистопрудном бульваре в центре столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По словам чиновника, московские метростроители совершили настоящий подвиг, выполнив за несколько лет огромную по своей масштабности и сложности работу.

"Всего за десять лет в условиях плотно застроенного мегаполиса появилось самое длинное метрокольцо в мире. На протяжении линии разместилась 31 станция, а для ее обслуживания возвели три электродепо",

– напомнил Андрей Бочкарёв. Благодаря БКЛ 3,3 миллиона москвичей, проживающих в 34 районах города, почувствовали улучшение транспортной доступности. Впервые в пешей доступности метро появилось у 320 тысяч жителей.

"Ввод БКЛ метро изменил транспортную систему Москвы, улучшил транспортное обслуживание миллионов жителей и гостей города. Этот проект – гордость для "Мосинжпроекта". При его реализации был применен весь накопленный опыт проектировщиков, инженеров и строителей холдинга",

– подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Этот холдинг является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро.

1 марта 2023 года президентом России Владимиром Путиным совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным было запущено круговое движение по БКЛ. К этой дате и приурочена фотовыставка "Год с БКЛ".

С 1 по 15 марта 2024 года москвичи и гости столицы смогут увидеть выставленные под открытым небом на Чистопрудном бульваре фотографии строительства линии и интерьеров станций, а также описание их архитектурных особенностей. Каждая из них выполнена по уникальному проекту. Более того, дизайн шести станций БКЛ: "Мнёвники", "Терехово", "Марьина Роща", "Рижская", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" – был определен в ходе международных архитектурных конкурсов.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве городского вокзала "Варшавская", который создается на базе одноименной станции БКЛ на юге Москвы.