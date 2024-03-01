Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Фотовыставка, посвященная годовщине начала кругового движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, открылась на Чистопрудном бульваре в центре столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По словам чиновника, московские метростроители совершили настоящий подвиг, выполнив за несколько лет огромную по своей масштабности и сложности работу.
"Всего за десять лет в условиях плотно застроенного мегаполиса появилось самое длинное метрокольцо в мире. На протяжении линии разместилась 31 станция, а для ее обслуживания возвели три электродепо",
– напомнил Андрей Бочкарёв. Благодаря БКЛ 3,3 миллиона москвичей, проживающих в 34 районах города, почувствовали улучшение транспортной доступности. Впервые в пешей доступности метро появилось у 320 тысяч жителей.
"Ввод БКЛ метро изменил транспортную систему Москвы, улучшил транспортное обслуживание миллионов жителей и гостей города. Этот проект – гордость для "Мосинжпроекта". При его реализации был применен весь накопленный опыт проектировщиков, инженеров и строителей холдинга",
– подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Этот холдинг является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро.
1 марта 2023 года президентом России Владимиром Путиным совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным было запущено круговое движение по БКЛ. К этой дате и приурочена фотовыставка "Год с БКЛ".
С 1 по 15 марта 2024 года москвичи и гости столицы смогут увидеть выставленные под открытым небом на Чистопрудном бульваре фотографии строительства линии и интерьеров станций, а также описание их архитектурных особенностей. Каждая из них выполнена по уникальному проекту. Более того, дизайн шести станций БКЛ: "Мнёвники", "Терехово", "Марьина Роща", "Рижская", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" – был определен в ходе международных архитектурных конкурсов.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве городского вокзала "Варшавская", который создается на базе одноименной станции БКЛ на юге Москвы.
Перспективы у сберегательных сертификатов неплохие