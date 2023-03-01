Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
Владимир Путин и Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Самый масштабный проект за всю историю столичного метрополитена завершен

Российский лидер Владимир Путин вместе с мэром Москвы открыл движение по всей Большой кольцевой линии столичного метрополитена – речь идет о девяти станциях, введение в эксплуатацию которых стало завершающим этапом большого строительства.

Как указал глава РФ, мэр столицы неоднократно докладывал о ходе строительства. Введение в строй кольцевой линии открывает доступ "для поездок по всей протяженности" линии.

По протяженности Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире подземным кольцом – оно больше кольцевой линии метро Пекина. Путин сообщил, что при встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином готов показать коллеге из Поднебесной БКЛ – если позволит программа.

Собянин выразил благодарность российскому лидеру за высокую оценку строительного комплекса и транспортной системы столицы, указав, что Москва справилась с крупнейшим и масштабным проектом метростроения за всю свою историю – речь идет о "новом сердце транспортной системы Москвы", которая объединит МЦД,  МЦК и линии метро в единое целое.

Большая кольцевая линия – один из наиболее крупных проектов метростроения мира за последние десятки лет. Длина объекта насчитывает 70 километров линий, 31 станцию и три электродепо.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
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