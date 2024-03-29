Около станции "Лианозово" создадут удобную инфраструктуру для пешеходов – Бочкарев

Около станции "Лианозово" создадут удобную инфраструктуру для пешеходов – Бочкарев
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Строящиеся подземные переходы уже готовы более чем на треть

К городскому вокзалу Лианозово подведут два подземных перехода, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Объекты готовы уже на 35%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Городской вокзал Лианозово на северо-востоке Москвы включает в себя одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД, а также остановки наземного транспорта. Для удобства пассажиров и для комфортных и быстрых пересадок с одного вида транспорта на другой решено было построить подземные пешеходные переходы для пересечения Дубнинской улицы и Лианозовского проезда. Работа уже вовсю кипит: "В обоих искусственных сооружениях ведутся работы по возведению железобетонных конструкций и лестничных сходов, устройству гидроизоляции", - сообщил рассказал Андрей Бочкарев.

Помимо строительства переходов, проектом предусмотрено благоустройство территории, прилегающей к объектам городского вокзала.

"Выполнено устройство 280 метров тротуара со стороны улицы Псковской, на новое место перенесены три остановочных павильона наземного транспорта. Планируется высадка крупномерных деревьев и комплексное озеленение территории",

– сообщил глава Стройкомплекса. Кроме этого, будет построено и реконструировано более 2,5 км дорог, создана удобная инфраструктура для пешеходов.

Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, в рамках работ по реконструкции улично-дорожной сети ведется переустройство инженерных коммуникаций, в частности, уже уложено более 900 метров трубопроводов.

Люблинско-Дмитровская линия метрополитена пополнилась станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" в сентябре 2023 года. В целом протяженность линий московского метро увеличилась в 1,7 раза за последние 12 лет. Ранее о планах развития транспортной системы столицы до 2030 года ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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