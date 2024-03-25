Городские вокзалы становятся точками развития современной Москвы

Городские вокзалы становятся точками развития современной Москвы
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Вокруг новых транспортно-пересадочных узлов появляется востребованная торговая, развлекательная, спортивная и деловая инфраструктура

Городские вокзалы сегодня – это не только часть транспортного каркаса Москвы, но и точки роста с огромным потенциалом. К такому выводу пришли участники конференции "Ключевые векторы развития строительной отрасли в 2024 году", которая состоялась 22 марта в "Доме на Брестской".

Как отметили эксперты, современные городские вокзалы пользуются большой популярностью у населения и туристов, поскольку они удобны и доступны для всех, они оборудованы лифтами и крытыми переходами, в них понятная система навигации, с их помощью можно быстро пересаживаться на другие виды транспорта.

В результате сформировались новые тенденции городского развития.

"Именно на пространстве вокруг городских вокзалов сосредоточен особый интерес инвесторов. Речь идет о возможности строительства офисных зданий, торговых центров и прочей деловой и социальной недвижимости",

– отметил исполнительный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Павел Дудулин. В качестве примера он привел проект городского вокзала Петровско-Разумовская, который включает более 175 тыс. кв. м недвижимости. В ближайшие дни будет объявлен инвестор, который одержал победу в конкурсе на право застройки объекта. 

"Жители получат новый целостный инфраструктурный комплекс, который не только свяжет три района и сформирует мощный транспортный каркас, но и станет местом для работы и отдыха. Всего здесь появится более 3,5 тысяч рабочих мест",

– сообщил Дудулин.

 Напомним, АО "Мосинжпроект" является оператором городской программы строительства объектов коммерческой и жилой недвижимости в составе проектов транспортных хабов около станций метро и МЦД.

Ранее стало известно, на какой стадии готовности находится строящаяся станция метро Троицкой линии "Университет Дружбы народов".

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