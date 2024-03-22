На станции "Университет Дружбы Народов" приступили к отделке потолка – Бочкарев

Будущая Троицкая линия метро пройдет через четыре округа столицы

На строящейся станции "Университет Дружбы народов" начали монтаж потолочных панелей и вентиляционных решеток над платформой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он рассказал, что сначала были установлены подсистемы, на которые крепятся отделочные детали. В данном случае проектом предусмотрена отделка потолка крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелеными кессонами, в которых будут размещены светильники.

"На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн – мрамором",

– добавил Андрей Бочкарев. В целом общая готовность архитектурно-отделочных работ на объекте превысила уже две трети от запланированных.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" (генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, инженерная начинка станции "Университет Дружбы народов" также в значительной степени уже выполнена.

"Смонтированы эскалаторы, проложено порядка 600 км электрокабеля, свыше 15 км трубопровода и более четырех км систем вентиляции",

– рассказал Юрий Кравцов.

Параллельно ведется благоустройство территории на поверхности возле стройки, в частности, уложено свыше 1,5 га асфальта и более 1 га гранитной плитки.

Строящаяся Троицкая линия метро протянется на 40 с лишним километров от городского округа Троицк через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, открытие станции "Университет Дружбы народов" улучшит транспортное обслуживание порядка 55 тысяч жителей районов Коньково и Обручевский, а также учащихся и преподавателей ряда вузов, расположенных поблизости.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, какое мозаичное панно будет украшать станцию "Университет Дружбы народов".