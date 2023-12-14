Собянин: достроим станцию метро "Академическая" Троицкой линии метро в 2024 году

Собянин: достроим станцию метро "Академическая" Троицкой линии метро в 2024 году
Сергей Собянин. Фото: mos.ru
Почти у 100 тысяч человек появится станция в пешей доступности

На Троицкой линии метро в 2024 году достроится еще одна станция – "Академическая". С ее открытием в городе улучшится обслуживание Академического, Гагаринского районов, а также Черемушек и Котловки с общим населением от 360 тыс. человек.

Дополнительная станция появится в пешей доступности практически у 100 тысяч жителей столицы. Более 6 тыс. студентов РГУ нефти и газа имени Губкина же получат новые варианты поездок по городу.

"Академическая" благодаря пересадке на Калужско-Рижское направление позволит разгрузить одноименную станцию на 20%.

Сама станция расположена вдоль улицы Дмитрия Ульянова, на пересечении с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. Оформление будет представлено в виде сочетания граффити с античностью. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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