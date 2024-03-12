Трехэтажный торгово-выставочный комплекс построят в районе Крюково

Трехэтажный торгово-выставочный комплекс построят в районе Крюково
Фото: АГН Москва
Здание возведут на средства инвестора

В районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы появится новый торгово-выставочный комплекс площадью более 12 тыс. кв.м. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Трехэтажное здание ТВК разместится неподалеку от станций Алабушево и Малино МЦД-3 "Зеленоград-Раменское". Сейчас участок площадью 0,8 га, одобренный под строительство, свободен от застройки.

Как отметила Юлиана Княжевская, торгово-выставочный комплекс в Крюково планируется возвести за счет инвестора. Объект этот актуален как с точки зрения развития городской инфраструктуры, так и обеспечения жителей района рабочими местами. Это важно, поскольку в последние годы Москва взяла уверенный курс на полицентричное развитие.

"В этом направлении ведется активная работа, которая складывается из нескольких составляющих: создания мест притяжения городского уровня, улучшения транспортной доступности, обеспечения многофункциональности новой застройки, организации новых рабочих мест",

– пояснила Юлиана Княжевская.

Ранее стало известно о решении построить дополнительный выезд на Киевское шоссе в ТиНАО в 2024 году.

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