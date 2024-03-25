В Москве привели в порядок более 1700 дворов в 2023 году

В текущем году работы по благоустройству будут продолжены

В Москве ведется планомерная работа по обновлению придомовых территорий и школьных площадок. Только в прошлом году в порядок привели 1708 дворов и внутриквартальных проездов, а также 167 территорий около объектов образования. Об этом сообщил первый заместитель директора – главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков.

На конференции "Ключевые векторы развития строительной отрасли в 2024 году", которая состоялась 22 марта в "Доме на Брестской", Дедков подвел итоги работы по благоустройству в столице в 2023 году и рассказал о планах на 2024 год.

"В рамках соучаствующего проектирования по программе мэра "Мой район" спроектировано и реализовано 16 дворов и два общественных пространства, благоустроено 11 территорий у школ, более 50 площадок дрессировки и выгула собак. В этом году город планирует благоустроить около 1800 территорий у объектов образования и дворов рядом с жилыми домами",

– сообщил Артем Дедков. Он подчеркнул, что Москва проводит комплексную работу по обеспечению наиболее комфортных условий жизни каждого москвича. Для этого происходит как обновление существующей городской инфраструктуры, так и создание новой. Благодаря этому российская столица сегодня является одним из самых благоустроенных мегаполисов мира.

Ранее сообщалось, что строители уже начали благоустраивать территорию около будущей станции метро "Университет Дружбы народов", где еще ведутся отделочные работы.