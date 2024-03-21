Основные направления развития строительной отрасли обсудят в Москве

Представители профессионального сообщества подведут итоги прошлого года и наметят планы работы на перспективу

Конференция, посвященная самым важным вопросам развития строительной сферы, состоится 22 марта 2024 года в Москве, в "Доме на Брестской". В мероприятии примут участие представители Министерства строительства и ЖКХ России, Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и его подведомственных организаций, а также общественных и профессиональных объединений.

Строительная отрасль в настоящее время является истинным драйвером роста российской экономики. Несмотря на колоссальное внешнее санкционное давление, объемы ввода недвижимости ежегодно растут, запускаются новые проекты, получают развитие заброшенные территории. Все это позволяет привлекать значительные инвестиции как в саму строительную сферу, так и в смежные отрасли.

На конференции, которая пройдет в "Доме на Брестской" в пятницу, 22 марта, эксперты, профессионалы и представители власти обсудят, как сложился прошедший 2023 год для рынка недвижимости, поговорят об основных тенденциях текущего года и наметят векторы развития на перспективу – до 2030 года.

Особое внимание будет уделено архитектуре современного города и новым подходам к планированию городских территорий. Участники отдельно расскажут, как формируются в Москве новые точки роста и развития, какую роль в этом процессе играет инфраструктурное и транспортное строительство, а также почему столичные промзоны вызывают повышенный интерес инвесторов.

Еще одной важной частью дискуссии станет разговор о цифровом будущем строительной отрасли, а именно: каковы перспективы использования искусственного интеллекта в градостроительном планировании, когда роботы заменят людей на стройке и какой опыт применения цифровых сервисов у застройщиков уже есть.

В сессиях конференции примут участие:

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин

Первый заместитель директора – главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский

Декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко

Заместитель исполнительного директора по девелопменту по инвестиционным проектам АО "Мосинжпроект" Григорий Феофанов

и другие эксперты.

Генеральным партнером конференции выступает ГБУ "ГлавАПУ" (Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры), стратегическим – АО "Мосинжпроект".