Монтаж главного пролета пешеходного моста у станции Текстильщики завершен – Бочкарев

Переход обеспечит комфортную пересадку до 20000 пассажиров в часы пик

Строители пересадочного моста между станциями "Текстильщики" БКЛ и Таганско-Краснопресненской линии метро завершили монтаж металлоконструкций главного пролета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Пешеходный переход для пассажиров создается над железной дорогой и улицей Люблинская. Он соединит вестибюли станций и сделает поездки и пересадки еще удобнее.

"На базе станций Большого кольца создается единая масштабная инфраструктура, которая позволит эффективно интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта. Строящийся пешеходный мост – это полноценная пассажирская зона, обеспечивающая комфортную пересадку между станциями "Текстильщики" по кратчайшему маршруту",

– отметил Андрей Бочкарев.

На данном этапе реализации проекта уже выполнены все семь этапов надвижки центрального пролета моста. Общая протяженность металлоконструкций составила 140 метров. Сейчас специалисты аккуратно опускают сооружение в проектное положение на постоянные опоры и одновременно проводят демонтаж временных опор и стапеля.

"Как только мост будет установлен на постоянные опоры, приступим к работам по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части",

– рассказал генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (дочерняя строительная компания холдинга "Мосинжпроект") Константин Маслаков.

Он сообщил, что ширина пешеходной зоны моста составит более восьми метров. Это позволит обеспечить комфортную пересадку более 20 тысяч пассажиров в часы пик.

Станция "Текстильщики" БКЛ была открыта 1 марта 2023 года одновременно с запуском движения по полному Большому кольцу. Всего на БКЛ расположена 31 станция, протяженность линии превышает 70 км.