Магистраль пройдет через 24 района столицы

Строительство Южной рокады в Москве близится к завершению. В текущем году будет запущено движение по восьми участкам трассы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На финальный этап запланирована работа по участкам от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной, обустройство транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней.

"Строители завершают формирование наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов и другие работы",

– рассказал Андрей Бочкарев.

В целом Южная рокада свяжет 24 района столицы от пересечения МКАД с Рублевским шоссе до Капотни, в результате транспортная доступность улучшится для 2,7 миллиона жителей.

"По сути, рокада является дублером МКАД и Третьего транспортного кольца",

– отметил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его данным, общая готовность магистрали на сегодня составляет 90%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития городской транспортной системы до 2030 года.