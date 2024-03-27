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Строительство Южной рокады в Москве близится к завершению. В текущем году будет запущено движение по восьми участкам трассы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На финальный этап запланирована работа по участкам от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной, обустройство транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней.
"Строители завершают формирование наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов и другие работы",
– рассказал Андрей Бочкарев.
В целом Южная рокада свяжет 24 района столицы от пересечения МКАД с Рублевским шоссе до Капотни, в результате транспортная доступность улучшится для 2,7 миллиона жителей.
"По сути, рокада является дублером МКАД и Третьего транспортного кольца",
– отметил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его данным, общая готовность магистрали на сегодня составляет 90%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития городской транспортной системы до 2030 года.
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