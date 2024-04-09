Проект реконструкции НИИ на северо-западе Москвы проходит согласование

Площадь комплекса увеличится на 12 тыс. кв. м

Здание научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении, расположенное в столичном районе Хорошёво-Мнёвники (СЗАО), решено реконструировать. Об этом рассказала председатель московского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Земельный участок площадью 1,04 га, на котором предполагаются строительно-восстановительные работы, расположен по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 4.

"Планируется провести реконструкцию комплекса НИИ стандартизации и сертификации в машиностроении. Ведется подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, позволяющих увеличить площадь объекта на 12 тыс. кв.м",

– сообщила Юлиана Княжевская.

Глава Москомархитектуры отметила, что суммарная поэтажная площадь комплекса составит 29,8 тыс. кв.м. В обновленном здании НИИ предусмотрен также подземный этаж.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы, рядом с Серебряным бором, построят дом для участников программы реновации.