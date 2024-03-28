Снесли более 40 расселенных по реновации домов в 2024 году – Бочкарев

Снесли более 40 расселенных по реновации домов в 2024 году – Бочкарев
Фото: АГН Москва
Демонтаж ведется по технологии "умного сноса"

В Москве оперативно демонтируют дома, расселенные по программе реновации жилого фонда. Только в 2024 году снесено более 40 таких зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу увеличить темпы реализации программы реновации. Поскольку многие новые дома планируется строить на месте старых, вопрос демонтажа пустующих зданий крайне важен: от этого зависят в том числе сроки переселения москвичей в новостройки, пояснил Андрей Бочкарев.

Он обратил внимание, что все расселенные дома демонтируются по технологии "умного сноса".

"В основе этого метода лежат принципы безопасности, экологичности, максимальной переработки и вторичного использования отходов. Кроме того, строители стараются сохранять окружающие деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений",

– рассказал глава Стройкомплекса.

С начала 2024 года в Москве завершен демонтаж 44 домов, жители которых получили новые квартиры в современных новостройках, возведенных неподалеку. Так, в ТиНАО в этом году снесли уже 12 домов, в Зеленограде – 6, в ЮВАО – 5, СЗАО – 5. "Еще по три дома на Юге и Юго-Западе и по два дома в ВАО, ЗАО, САО, СВАО и ЦАО", – привел точные данные руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В Стройкомплексе отмечают, что Москва – один из лидеров среди российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 млн до 5-7 млн кв.м в год.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что сейчас в стадии строительства и проектирования находится более 450 домов для переселенцев по программе реновации.

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