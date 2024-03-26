Дом для участников реновации построят в районе Хорошево-Мневники

Новостройку возведут неподалеку от Серебряного бора

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы появится дом для переселенцев по программе реновации. Проект реализуют в рамках плана квартальной застройки. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Адрес строительной площадки: набережная Новикова-Прибоя, з/у 14. В соответствии с градостроительным планом, площадь нового дома составит около 12 000 квадратных метров.

Важно, что новостройка будет расположена в районе с развитой инфраструктурой и транспортной сетью.

"Там есть все необходимое для комфортного проживания, в том числе школа и различные магазины. Но самое приятное то, что дом запланирован в шаговой доступности к природной территории Серебряный бор",

– отметила Юлиана Княжевская.

Ранее сообщалось, что в районе Хорошево-Мневники на улице 3-я Хорошевская решено построить школу и детский садик на 1550 мест в общей сложности.

Программа реновации реализуется в Москве с 1 августа 2017 года. В нее включено 5 175 старых домов, в основном панельных пятиэтажек, где проживает около миллиона человек. В прошлом году в новые современные квартиры переехали более 47 тысяч москвичей. При этом мэр столицы Сергей Собянин в декабре 2023 года заявил, что темпы реновации будут повышаться.