Комплекс по производству готовых блюд создадут в Новой Москве

Предприятие сможет поставлять как порционную еду в индивидуальной упаковке, так и полуфабрикаты

В Щаповском поселении (ТиНАО) появится комплекс по производству готовых блюд. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Проект планируется реализовать за счет инвестора.

"На территории пищевого кластера в ТиНАО на земельном участке площадью 20 га предлагается разместить три здания, которые составят производственный комплекс по изготовлению готовых блюд",

– рассказала Юлиана Княжевская. Она уточнила, что общая площадь комплекса составит 58 000 кв. м. Он будет включать в себя фабрику-кухню по приготовлению полуфабрикатов, производство индивидуальных рационов и логистический комплекс. На территории будущего предприятия предусмотрены также парковочные места для сотрудников.

По словам руководителя Москомархитектуры, объект возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта, благодаря которому в городе появятся новые рабочие места, а также наладится выпуск продуктов питания.

"Проекты, предполагающие создание производственных объектов, появляются все чаще. Это значит, что инвесторы заинтересованы во вложении средств в их реализацию",

– пояснила Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении построить в ТиНАО при поддержке города производственный комплекс. Там планируется выпускать различную пищевую продукцию, в том числе напитки, сладости, хлебобулочные и мясные изделия.