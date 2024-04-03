Территорию Боткинской больницы благоустроят в 2024 году – Собянин

Территорию Боткинской больницы благоустроят в 2024 году – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Ремонт корпусов продолжается, 11 ГКБ зданий уже модернизировали

Комплексная модернизация Боткинской больницы подходит к концу. Сейчас специалисты приступили к заключительному этапу – благоустройству территории. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

В планах на текущий год: уложить новое покрытие тротуаров и проездов, установить удобные лавочки и современные фонари, сделать понятную навигацию, посадить деревья, кустарники и цветы, обновить газоны.

"Рядом с гематологическим, лечебным и нефрологическим корпусами восстановим фонтан, который не работал в течение последних нескольких лет. Расширим парковку и оборудуем новые контрольно-пропускные пункты",

– рассказал Сергей Собянин.

Центральный парк ГКБ им. Боткина, где так любят прогуливаться в хорошую погоду пациенты и их посетители, тоже приведут в порядок. На 2024 год запланировано обновить пешеходные дорожки, установить беседку и скамейки, выполненные в историческом стиле, обустроить зоны отдыха на свежем воздухе.

Капитальный ремонт Боткинской больницы идет поэтапно. Ранее модернизировали хирургический корпус №9 и корпус №20, где разместился городской урологический центр. Сейчас ведутся работы в терапевтическом корпусе №8, лечебном №2 и научно-академическом №10. Полностью готовы уже 11 корпусов больницы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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