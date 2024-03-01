Собянин: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы

Собянин: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы
Фото: t.me/mos_sobyanin
Впереди - реставрация исторического Амбулаторного корпуса

В Москве продолжается модернизация крупнейшего стационара – Морозовской больницы. Как рассказал Сергей Собянин, в планах – реставрация исторического Амбулаторного корпуса, построенного в 1901 году. Речь идет об объекте культурного наследия федерального наследия культурного значения.

В корпусе в настоящее время располагается лабораторная служба с административными помещениями. А семь лет назад совместно с Минздравом России был достроен новый корпус больницы – туда перевели основную часть лечебных и диагностических отделений.

Позднее в отремонтированном корпусе  №9 был открыт первый в России Городской центр детской трансфузиологии. После обновления заработали Педиатрический и Паллиативный корпуса.

Морозовская больница – крупнейшая российская детская поликлиника, в которой оказывают помощь пациентам практически с любыми заболеваниями. Здесь работает 48 отделений по тридцати профилям. В учреждении работают более 3 тыс. человек, ежегодно оказывающих помощь более 80 тыс. детям со всей страны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Россиянам предложили новый инструмент обогащения – что говорят эксперты

Перспективы у сберегательных сертификатов неплохие

Сергей Лавров сделал заявление об "отмене" Леонида Агутина

К персоне певца приковано пристальное внимание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей