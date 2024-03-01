Собянин: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы

Впереди - реставрация исторического Амбулаторного корпуса

В Москве продолжается модернизация крупнейшего стационара – Морозовской больницы. Как рассказал Сергей Собянин, в планах – реставрация исторического Амбулаторного корпуса, построенного в 1901 году. Речь идет об объекте культурного наследия федерального наследия культурного значения.

В корпусе в настоящее время располагается лабораторная служба с административными помещениями. А семь лет назад совместно с Минздравом России был достроен новый корпус больницы – туда перевели основную часть лечебных и диагностических отделений.

Позднее в отремонтированном корпусе №9 был открыт первый в России Городской центр детской трансфузиологии. После обновления заработали Педиатрический и Паллиативный корпуса.

Морозовская больница – крупнейшая российская детская поликлиника, в которой оказывают помощь пациентам практически с любыми заболеваниями. Здесь работает 48 отделений по тридцати профилям. В учреждении работают более 3 тыс. человек, ежегодно оказывающих помощь более 80 тыс. детям со всей страны.