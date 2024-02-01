Собянин выделил гранты на внедрение новых методик лечения рака

Средства позволят помочь большему количеству взрослых и маленьких пациентов

Гранты на разработку и внедрение современных методов лечения онкологических заболеваний получат три городских стационара. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, средства, выделенные Центру детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, смогут покрыть расходы на обследование неродственных доноров, забор и транспортировку костного мозга. В прошлом году, благодаря гранту, здесь провели 40 трансплантаций костного мозга маленьким пациентам.

В онкоотделениях центра специализированной медпомощи детям им. Войно-Ясенецкого за счет грантов финансируется применение таких инновационных технологий борьбы с раком, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация.

ГКОБ №1 – одна из немногих в Москве больниц, где удаляют опухоли головы и шеи с последующей реконструкцией лицевого скелета. Выделенный грант будет направлен на разработку новых подходов к лечению, написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой.