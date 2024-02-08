Московские медики создали уникальные разработки при поддержке города — Собянин

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За два года Москва смогла оказать поддержку в виде грантов, итогом которой стали 142 прорывных исследования, сделанных медиками столицы. Более двадцати проектов уже прошли этап пилотирования и смогли доказать эффективность на деле, указал Сергей Собянин.
Так, в Спинальном центре Городской клинической больнице №67 имени Ворохобова была завершена разработка стабилизации позвоночника при заболеваниях дегенеративного характера – первая в России. Проект был задействован при проведении более 850 операций, завершившихся успехом.
А в Центре нефрологии и патологии трансплантированной почки Городской клинической больницы №52 был запущен дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с трансплантированной почкой – уже 1000 пациентов находятся под наблюдением нефрологов.
Как отметил мэр Москвы, программная поддержка московских научных команд работает уже третий год. Столица ежегодно выделяет медикам 1 млрд рублей на разработку высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации. Единый оператор грантовой программы – Медтех.
В этом году продолжается работа еще по 117 проектам, отметил Собянин.
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