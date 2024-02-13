Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы
Фото: mos.ru
Столичные больницы получают технику самого последнего поколения

Москва реализует масштабную программу по модернизации медицинской инфраструктуры в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Кроме системной замены оборудования, уделяется пристальное внимание и переоснащению хирургических служб.

Как рассказал Сергей Собянин, в планах на текущий год – закупка и поставка 470 единиц оборудования для операционных. А в период с 2021-2023 гг. в городе была проведена полная модернизация эндоскопического и лапароскопического оборудования.

Операционная – самое главное место больницы. А успех операции зависит от мастерства хирурга, слаженности команды и оборудования, с которым приходится работать специалистам. Это уже вторая волна переоснащения в операционных Москвы за десятилетие. Первая была в 2011-2013 гг, однако с того момента многие технологии в медицине шагнули далеко вперед. 

"И сегодня больницы получают технику самого последнего поколения", – указал Собянин.  

Модернизация включает в себя строительство современных комплексов, реконструкцию существующих зданий, внедрение единых стандартов экстренной, онкологической, гематологической и других видов помощи, а также системное обновление оборудования медучреждений. За 2021-2023 гг. столичные стационары получили практически 4 тыс. единиц техники, включая 324 эндоскопические стойки.

Как итог, сегодня доля малоинвазивных органосберегающих вмешательств достигает 80%. А ведь когда-то лапароскопия применялась при плановом лечении. Сейчас этот вид хирургического вмешательства активно применяется при экстренных случаях: остром аппендиците, удалении желчного пузыря, пластике грыж. Лапароскопия также используется для оперативной оценки состояния брюшной полости человека.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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