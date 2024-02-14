Мэр Собянин доложил Президенту Путину о развитии московской медицины

Столица ставит перед собой задачу построить лучшую в мире медпомощь

Сергей Собянин отчитался перед российским лидером Владимиром Путиным, с которым посетил московский Центр диагностики и телемедицины, о развитии столичного здравоохранения. Город ставил перед собой задачу создания массовой медицинской помощи, которая по качеству и доступности займет первое место в мире. Для этого, указал Собянин, проводится полная модернизация материальной базы здравоохранения, включая инфраструктуру и оборудование.

В Москве внедряют и разрабатывают новые технологии, в том числе и применяемые с использованием ИИ. Для пациентов и медиков создаются наиболее комфортные условия.

Качественные изменения отражаются на статистике: с 2010 года ожидаемая продолжительность жизни жителя столицы поднялась на 4,5 года и составила 79 лет. При этом смертность опустилась до исторического минимума. На 1000 человек в прошлом году приходилось 8,8 случая (в 2010 году – 11 случаев).

Отчитываясь перед главой государства, Собянин указал, что в Москве успели обновить уже 50 тысяч единиц современной техники. Речь идет примерно о половине всего объема. Еще 50 тысяч будет обновлено в ближайшие годы.

В Москве к настоящему времени успели построить и реконструировать 900 тыс. квадратных метров стационаров, включая "Коммунарку", инфекционную больницу № 1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова, а также центры-флагманы ведущих больниц Москвы.

"До 2028 года в городе планируется построить и реконструировать еще почти миллион квадратных метров площадей стационаров", – указал Собянин, добавив, что сеть городских стационаров ожидает полное обновление с появлением современных высокотехнологичных комплексов.