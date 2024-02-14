Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Встреча намечена на 14 февраля

Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным применение технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранении. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о рабочей повестке главы государства на среду, 14 февраля.

"Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии. Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении",

– цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА "Новости". Дмитрий Песков заверил журналистов, что подробности общения Путина с Собяниным будут обнародованы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ИИ помог московским врачам проанализировать более 11 млн исследований.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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