Собянин сообщил о запуске уникальной аптеки-робота на базе больницы Ворохобова

Все процессы, включая получение, учет и хранение лекарств, автоматизированы

На базе клинической больницы №67 в российской столице впервые открылась "аптека-робот", где вся процессы, включая получение, учет и хранение лекарственных аппаратов, абсолютно автоматизированы, рассказал Сергей Собянин.

Робот также занимается проверкой срока годности лекарств и выявлением несоответствия товаров по накладным. Система при этом формирует заказы для отделений здравоохранительных городских учреждений, что позволяет значительно повысить эффективность медицинского персонала.

Как указал Собянин, "Умная аптека" является пилотным проектом, который будет внедрен для городских стационаров при его эффективности.

Ранее мэр столицы рассказал о вступивших в силу с 1 января трех новых предварительных стандарта, необходимых для использования ИИ в здравоохранительной отрасли. Принятые меры необходимы для проверки надежности внедренных цифровых алгоритмов.