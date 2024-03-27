В Москве построят еще семь автомобильных мостов

Улично-дорожная сеть столицы становится удобнее для транспорта и пешеходов

В Москве скоро появится семь новых мостовых сооружений для автотранспорта: их уже проектируют, а некоторые даже возводят. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он напомнил, что мосты являются важной частью столичной инфраструктуры. Соответственно, при развитии городской среды нужно помнить о создании новых переправ, чтобы улично-дорожная сеть была удобна как для автомобилистов, так и для пешеходов.

За последние годы, с 2011 г. по текущее время, в Москве был возведен 31 автомобильный мост. Наиболее крупные из них соединили берега Москвы-реки, Канала им. Москвы, Яузы, затонов Кожуховский и Новинки. Но не менее важны и переправы через малые реки, такие как Десна, Лихоборка, Молодцы, Пахра, Пехорка, Сетунь, Сосенка, Сходня и Цыганка.

В скором времени, по словам главы Стройкомплекса, в Москве появятся новые крупные мостовые сооружения, в частности мост в створе Берегового проезда, мост-продолжение улицы Мясищева и мост вблизи Новозаводской улицы.

"Еще в рамках продления улицы Мосфильмовской возведут сооружение через реку Раменку длиной порядка 470 м. А мост через реку Битцу предусмотрен в составе южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе",

– рассказал Андрей Бочкарев. Он отметил, что сейчас находятся в стадии проектирования или уже возводятся семь мостов общей протяженностью около 1,5 км.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, комментируя столичную программу развития транспортной инфраструктуры, назвал ее одним из самых успешных градостроительных проектов Москвы. По его оценке, реализуемые здесь эффективные решения могут быть использованы и в других российских регионах.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о планах достроить Южную рокаду до конца 2024 года.