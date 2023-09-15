Установка моста от Крымской набережной к острову Балчуг завершена – Собянин

В центре Москвы скоро появится новый прогулочный маршрут

Над Москвой-рекой перекинули еще один пешеходный мост. Конструкцию длиной 54 метра установили между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Чтобы строительные работы не мешали горожанам, мост собирали в Подмосковье, а затем при помощи барж доставили к месту монтажа.

"На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры",

– описал процесс Сергей Собянин. Мэр Москвы пообещал, что окончательная отделка моста будет выполнена в максимально короткий срок. Уже скоро новый пешеходный мост будет открыт для посетителей, и москвичи смогут прогуливаться от Парка Горького до ГЭС.

Ранее Собянин оценил востребованность новой станции метро "Аэропорт Внуково".