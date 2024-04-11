В Москве зафиксирован рост делового туризма

Около 40% командировочных приезжают в столицу повторно для отдыха

Деловые поездки - одно из самых перспективных направлений развития туризма в Москве. Только в прошлом году в столице побывали 3,7 миллиона участников различных бизнес-мероприятий, это на 7% больше показателей 2022 года, сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на ежегодном деловом форуме Buying Business Travel.

Среди бизнес-туристов, посещавших Москву в последнее время, в основном, гости из различных регионов России, а также из Китая, Турции, Индии и других стран. Понятно, что они не только участвовали в деловых мероприятиях, но и жили в гостиницах, питались в ресторанах, ходили в театры и музеи. То есть с экономической точки зрения деловой туризм весьма важен для города.

Кроме этого, статистика показывает, что многие люди, побывав в Москве в командировке, потом стремятся туда вернуться, чтобы лучше познакомиться с городом.

"Около 40% бизнес-гостей приезжают в Москву снова, чтобы отдохнуть вместе с семьей",

– привел данные Евгений Козлов.

Председатель Мостуризма рассказал, что его ведомство проводит большую работу по привлечению деловых туристов в столицу. В частности, организует для представителей отрасли и корпоративных заказчиков ознакомительные показы необычных локаций, предлагаемых для проведения бизнес-мероприятий. Их насчитывается уже более 150, в том числе Государственный исторический музей, усадьба Разумовского, конгресс-центр технопарка "Сколково", кинотеатр "Художественный", различные музеи, парки, театры.

"Мы также запускаем новый формат встреч в необычных локациях – "Московские гостиные". Вы сможете не только увидеть на практике, как работает площадка, но и узнать о полезных вам проектах правительства Москвы",

– сообщил Козлов. Первая такая встреча состоится 16 апреля в Московском планетарии.