Россияне назвали самый комфортный город для бюджетных путешествий по стране

Количество путешествий по нашей стране возросло в разы, многие объездили уже почти все

По результатам опроса сервиса для планирования путешествий число россиян, предпочитающих покататься в отпуске по родине, растет. Более 84 процентов выбирают внутренний туризм, пять из них уверяют, что проехали уже всю страну. Опытные "внутренние путешественники" назвали город, самый бюджетный по расходам, пишут "Известия", ссылаясь на результаты сервиса OneTwoTrip.

Некоторая часть соотечественников все равно предпочитают заграницу в качестве отдыха, считая поездки про России более дорогими, чем зарубежные. Кому-то не нравится состояние туристической инфраструктуры или просто неинтересны красоты нашей страны. Часть россиян не путешествует вообще: кому-то не хватает на это денег, кому-то времени, а кто-то просто не любит путешествовать, выбирая отдых дома или на даче.

Выбирая самое "вкусное" во внутреннем туризме, респонденты назвали прогулки по заповедникам или природным паркам. Нашлись и любители исторических мест. Многие интересуются пляжным отдыхом или гастротуризмом. Санатории как оздоровительный отдых или культурно-этнический туризм интересны примерно сорока процентам опрошенных.

Что касается транспорта, то туристы предпочитают самолет. Автомобили и поезда набрали по равному количеству очков, а вот автобусы оказались в конце списка. Длительность отдыха, как правило, ограничена продолжительностью свободного времени и составляет одну или две недели.

Останавливаться туристы обычно решают в отелях, апартаментах или гостевых домах. Те, кому не удается погостить у родственников, ночуют в хостелах, кемпингах или турлагерях.

По поводу расходов тоже мнения разнятся. Почти половина опрошенных готовы потратить до 50 тысяч рублей, чуть меньше и того не готовы. Только четыре процента россиян готовы выложить за отпуск от сотни тысяч на человека. Самым дорогим городом назвали Сочи, дальше Москва, Петербург, Камчатка, Калининград и др. Однако некоторые в тот же Петербург съездили наиболее бюджетно, как и в другие из "дорогих" городов.

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