Какое русское блюдо вызывает шок у иностранцев

Пробовать это любимое многими сочетание продуктов зарубежные гости просто боятся

В кухне любого народа можно найти блюда, на которые иностранец посмотрит с подозрением и опаской. Бефстроганов – одно из таких пугающих зарубежных гостей сочетаний.

В нашей стране вообще много удивительного для приезжающих сюда впервые туристов. Русские ходят не в ушанках, на улицах не видно медведей с балалайками, во всех домах есть телевизоры и другая бытовая техника, а красную икру у нас лаптем не едят и водкой не запивают.

Наша кухня тоже – источник стресса для французов, немцев, англичан и прочих национальностей. Холодец, сало, окрошка, борщ, пельмени – иностранцы искренне удивляются, как такое вообще можно есть.

Среди "странного" в русской кулинарии оказался и бефстроганов. Жители других стран недоумевающе пожимают плечами, не понимая, как можно есть смешанное в одной тарелке сочетание сметаны, мяса, маринованных огурцов и картофельного пюре. Загадка решается просто: много молочных продуктов за границей просто не употребляются.

Некоторые иностранцы в жизни не пробовали сметану, ряженку или кефир, поэтому им трудно представить, что это может быть вкусно. Однако сметана делает мясо сочнее и мягче, а огурцы дают легкую кислинку. В сочетании с картофельным пюре – не оторваться.

Ранее мы рассказывали, какой неожиданный компонент сделает котлеты вершиной кулинарного мастерства и бомбически вкусным блюдом.

