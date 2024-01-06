Ленивые вареники: рецепт угощения "как у бабушки"

Ленивые вареники: рецепт угощения "как у бабушки"
Фото: www.unsplash.com
Вкусный ужин можно приготовить на скорую руку

Многие помнят замечательные вареники, которые им готовила любимая бабушка или подавали в детском саду. Вкус из далекого прошлого легко можно повторить и сегодня. Для этого достаточно вспомнить простой рецепт ленивых вареников.

Ингредиенты

Полкило свежего творога, одно куриное яйцо, 150 г муки, две столовые ложки сахарного песка, пол чайной ложки соли, сливочное масло.

Пошаговый рецепт приготовления

В этом деле самое главное – приобрести хороший творог средней жирности. Это главный ингредиент угощения, он должен быть наивысшего качества. Творожок необходимо растереть с сахарным песком и солью.

Следом разбиваем в массу одно яйцо и снова хорошенько растираем. Далее необходимо всыпать муку и замесить тесто. На выходе оно не должно прилипать к рукам. Те, кто любят вареники потверже, могут добавить еще немного муки.

Скручиваем из теста колбаску и нарезаем ее на небольшие кусочки. Затем из них формируем толстые лепешки, в середине можно сделать небольшую ямку, чтобы складывать туда начинку.

Варить в кипящей воде, сдобренной солью. Как только будущий ароматный ужин начнет всплывать, варим еще 3 минуты и подаем на стол.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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