Волшебный сметанный крем: торт получится бомбически вкусным

Волшебный сметанный крем: торт получится бомбически вкусным
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Пять минут на приготовление и даже без желатина - вы такого еще не ели

Немало людей считают, что простые блюда не могут быть вкусными и что ради хорошего результата придется как следует попотеть, а в рецепте просто обязаны быть сложные ингредиенты вроде молока единорога. Но нет, из простых составляющих и за пять минут можно приготовить изумительно вкусный крем, который подойдет к любому торту или булочкам.

Ингредиенты:

  • Сметана – 4 ст
  • Сахарная пудра – 2 ст
  • Ванилин – 1 пакетик.

Рецепт приготовления:

  1. Лучше купить сметану пожирнее, так крем будет гуще, к тому же она придает нежный сливочный вкус.
  2. Выложите сметану в глубокую чашку, досыпьте туда сахарную пудру и ванилин.
  3. С помощью миксера получившуюся сладкую массу необходимо взбить до более-менее однородной консистенции, а после этого, закрыв пищевой пленкой или пластиковой крышкой, убрать в холодильник на полчаса-час, чтобы крем отстоялся и отдохнул.
  4. Все. Можно выпекать коржи, которые затем покроет снежно-белый и безумно вкусный густой крем. Можно купить готовые пирожные и усилить их нежным сливочным вкусом.

Важный момент: съедать сметанный крем рекомендуется побыстрее. Так как в нем нет стабилизаторов и прочей "химии", испортится быстро. Впрочем, учитывая, какой он вкусный, совет явно лишний: портиться будет нечему.

Ранее мы давали рецепт великолепного медовика из жидкого теста.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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