Удивительный "Медовик" из жидкого теста: такой вкуснятины еще не ели

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"Медовик" является одним из самых любимых тортов у многих. Идеальное сочетание нежных коржей с медовым ароматом и сметанного крема с легкой кислинкой отлично подходит к любым домашним посиделкам. Рецептов торта есть огромное множество, но один из них можно смело назвать настоящим шедевром – те, кто пробовал, признаются, что такой вкуснятины еще не ели. Делимся пошаговым рецептом удивительного "Медовика" из жидкого теста.
Коржи
Крем
Карамельный мусс
Все рассчитано на форму в диаметре 24 сантиметра.
1. Готовим жидкое тесто. В кастрюлю с толстым дном выкладываем масло, сахар, мед, соль. На среднем огне нагреваем до полного растворения сахара. Добавляем соду и ждем, когда все станет янтарного цвета. Даем массе остыть. После вливаем яйца и начинаем интенсивно мешать, а затем добавляем муку.
2. Выливаем тесто на пергамент и делаем максимально тонкий корж по круговой форме. Оставшееся тесто выливаем на другой противень и разравниваем по бумаге. Отправляем в духовку на 180 градусов и примерно на 17 минут.
3. Нарезаем большой корж на квадратики, а обрезки измельчаем в блендере.
4. Готовим крем. Сметану смешиваем с сахаром, ванилином и взбиваем до однородности. Все можно поставить в холодильник. Далее собираем торт, как показано на видео – и все готово.
Приятного аппетита!
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