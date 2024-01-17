Удивительный "Медовик" из жидкого теста: такой вкуснятины еще не ели

Удивительный "Медовик" из жидкого теста: такой вкуснятины еще не ели
Кадр: YouTube.com
Блюдо впечатлит домашних своей нежностью и красивым видом

"Медовик" является одним из самых любимых тортов у многих. Идеальное сочетание нежных коржей с медовым ароматом и сметанного крема с легкой кислинкой отлично подходит к любым домашним посиделкам. Рецептов торта есть огромное множество, но один из них можно смело назвать настоящим шедевром – те, кто пробовал, признаются, что такой вкуснятины еще не ели. Делимся пошаговым рецептом удивительного "Медовика" из жидкого теста.

Ингредиенты

Коржи

  • Масло сливочное – 180 граммов.
  • Сахар – 100 граммов.
  • Мед – 180 граммов.
  • Яйца – 4 штуки.
  • Мука – 300 граммов.
  • Соль, 1 чайная ложка соды.

Крем

  • Сметана – 1,4 килограмма.
  • Сахар – 200 граммов.
  • Ванилин.

Карамельный мусс

  • Сахар -150 граммов.
  • Вода – 50 граммов.
  • Сливки 33% – 150 граммов.
  • Сливочное масло – 50 граммов.
  • Соль – пол чайной ложки.
  • Желатин – 6 граммов.
  • Ванилин.

Все рассчитано на форму в диаметре 24 сантиметра.

Пошаговый рецепт "Медовика" из жидкого теста

1. Готовим жидкое тесто. В кастрюлю с толстым дном выкладываем масло, сахар, мед, соль. На среднем огне нагреваем до полного растворения сахара. Добавляем соду и ждем, когда все станет янтарного цвета. Даем массе остыть. После вливаем яйца и начинаем интенсивно мешать, а затем добавляем муку.

2. Выливаем тесто на пергамент и делаем максимально тонкий корж по круговой форме. Оставшееся тесто выливаем на другой противень и разравниваем по бумаге. Отправляем в духовку на 180 градусов и примерно на 17 минут.

3. Нарезаем большой корж на квадратики, а обрезки измельчаем в блендере. 

4. Готовим крем. Сметану смешиваем с сахаром, ванилином и взбиваем до однородности. Все можно поставить в холодильник. Далее собираем торт, как показано на видео – и все готово. 

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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