Быстрый и нежнейший десерт за минуты: семья будет в восторге

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Домашняя выпечка и десерты всегда получаются вкуснее покупных. Приготовленные свежие угощения отлично подходят к чаю и семейным посиделкам за столом, только у них есть один недостаток – часто готовить все долго и трудно. Однако существует отличный рецепт быстрого и нежнейшего десерта, который можно накидать буквально за несколько минут. Вся семья останется в восторге от его невероятного вкуса. Делимся пошаговым рецептом.
1. Включаем духовку на 190 градусов, пока делаем заготовки.
2. Четыре яйца смешиваем с солью, двумя столовыми ложками сахара и перемешиваем. Далее вливаем примерно 200 мл молока и засыпаем муку, все нужно смешать. После добавить оставшееся молоко и растопленное сливочное масло.
3. Стелим на противень пергамент и вливаем на него получившиеся тесто. В духовку все нужно поставить минут на 25 до готовности.
4. В это время смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, сливки. Взбиваем миксером и добавляем фрукты или ягоды. После крем распределяем по получившемуся коржу и заворачиваем в рулет. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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