Смешали яйцо со свеклой: домочадцы обалдели от необычного и вкусного блюда

Смешали яйцо со свеклой: домочадцы обалдели от необычного и вкусного блюда
Фото: кадр из youtube
Этот рецепт безусловно понравится семье и они будут просить приготовить это снова и снова

Иногда даже привычные блюда хочется приготовить по-новому. Этот рецепт необычных мантов придется по вкусу всей семье – домочадцы обалдеют от необычного и вкусного угощения.

Ингредиенты

  • Свекла – две штуки,
  • Соль – 1 чайная ложка,
  • Яйцо – 1 штука,
  • Мука – 350 граммов,
  • Фарш – 200 граммов,
  • Лук – 1 штука,
  • Специи по вкусу.

Для соуса:

  • Йогурт натуральный – 200 граммов,
  • Чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления

  1. Свеклу натереть, добавить соль. Оставить на 20 минут постоять.
  2. Затем слить в чашку сок, туда же разбить яйцо, посолить и размешать.
  3. Добавить муку и замесить тесто. Добавлять муку по необходимости, пока оно не станет упругим.
  4. Укрыть тесто пленкой и оставить на пять минут.
  5. За это время мелко нарезать луковицу, смешать с фаршем и специями.
  6. Достать тесто, разделить на две части. Раскатать очень тонко первую половину.
  7. Рюмкой или формой нарезать кружочки, как для пельменей. Сложить их в несколько рядов, чтобы получилась гусеничка длиной в 4 кружочка.
  8. Разложить на эти гусенички фарш тонкой полоской.
  9. Сложить их вдоль, затем закрутить розочкой. Повторить операцию со второй частью теста.
  10. В скороварке или мантоварке варить полчаса.
  11. За это время в йогурт натереть чеснок.
  12. Сварившиеся розочки выложить на тарелку, украсить зеленью. Есть с соусом. Кстати, из оставшейся свеклы можно сделать простой салат с чесноком.

Ранее мы делились рецептом потрясающего шоколадного желе, который понравится даже фанатам ЗОЖ.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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