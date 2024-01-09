Смешали яйцо со свеклой: домочадцы обалдели от необычного и вкусного блюда
Этот рецепт безусловно понравится семье и они будут просить приготовить это снова и снова
Иногда даже привычные блюда хочется приготовить по-новому. Этот рецепт необычных мантов придется по вкусу всей семье – домочадцы обалдеют от необычного и вкусного угощения.
Ингредиенты
- Свекла – две штуки,
- Соль – 1 чайная ложка,
- Яйцо – 1 штука,
- Мука – 350 граммов,
- Фарш – 200 граммов,
- Лук – 1 штука,
- Специи по вкусу.
Для соуса:
- Йогурт натуральный – 200 граммов,
- Чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления
- Свеклу натереть, добавить соль. Оставить на 20 минут постоять.
- Затем слить в чашку сок, туда же разбить яйцо, посолить и размешать.
- Добавить муку и замесить тесто. Добавлять муку по необходимости, пока оно не станет упругим.
- Укрыть тесто пленкой и оставить на пять минут.
- За это время мелко нарезать луковицу, смешать с фаршем и специями.
- Достать тесто, разделить на две части. Раскатать очень тонко первую половину.
- Рюмкой или формой нарезать кружочки, как для пельменей. Сложить их в несколько рядов, чтобы получилась гусеничка длиной в 4 кружочка.
- Разложить на эти гусенички фарш тонкой полоской.
- Сложить их вдоль, затем закрутить розочкой. Повторить операцию со второй частью теста.
- В скороварке или мантоварке варить полчаса.
- За это время в йогурт натереть чеснок.
- Сварившиеся розочки выложить на тарелку, украсить зеленью. Есть с соусом. Кстати, из оставшейся свеклы можно сделать простой салат с чесноком.
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