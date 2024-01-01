Снизит давление и почистит организм: раскрыт рецепт полезного крем-супа

Простое блюдо поможет поправить здоровье

Питание играет колоссальную роль для здоровья человека. Специалисты советуют включить в ежедневный рацион блюда из такого полезного овоща, как тыква. В этом продукте есть много цинка, кальция, фосфора и других полезных микроэлементов.



Известный российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась простым рецептом полезного крем-супа из тыквы, который поможет в нормализации давления и очистке организма от токсинов.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

200 г тыквы, 130 г любимого мяса, 200 мл бульона, одна морковка, одна картофелина, немного сливочного масла, перец и соль – по вкусу.Для начала нужно мелко нарезать все овощи. Затем наливаем в кастрюлю бульон и доводим его до кипения. Отправляем туда овощи и специи, варим до готовности. Затем снимаем с огня, добавляем сливочное масло и ждем, пока смесь остынет. После этого взбиваем блендером и подаем к столу.