Снизит давление и почистит организм: раскрыт рецепт полезного крем-супа

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Питание играет колоссальную роль для здоровья человека. Специалисты советуют включить в ежедневный рацион блюда из такого полезного овоща, как тыква. В этом продукте есть много цинка, кальция, фосфора и других полезных микроэлементов.
Известный российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась простым рецептом полезного крем-супа из тыквы, который поможет в нормализации давления и очистке организма от токсинов.
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